Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в образовательных и медицинских учреждениях ЗАТО Александровск

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в связи с массовым заболеванием обучающихся г.Полярный с привлечением сотрудников Межрегионального управления № 120 ФМБА России проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск.

В ходе проверки МБДОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» г.Полярный выявлено нарушения правил хранения продуктов. В МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Полярный установлены факты хранения суточных проб готовой продукции с существенным нарушением температурного режима, отсутствия маркировки на кухонном оборудовании, на продуктах питания, отсутствия термометра для измерения температуры воздуха в холодном цехе. В МБДОУ «Детский сад № 13 «Ромашка» г.Полярный выявлено хранение продуктов с нарушением температурного режима, а также совместное хранение в варочном цехе металлического инвентаря для сырой и готовой продукции без четкой специальной маркировки.

Кроме того, тремя воспитателями МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» не пройдено обследование на туберкулез более 1 года. В МБДОУ «Детский сад № 13 «Ромашка» хранилось лекарственное средство с истекшим сроком годности. Медицинским персоналом МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» и МБДОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора не направлена информация о выявлении 5 и более случаев заболевания детей с симптомами острой респираторной инфекции, связанных между собой инкубационным периодом.

Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» г.Гаджиево не соответствовали законодательству в части установления кратности приема пищи и периодичности разработки меню для воспитанников.

В деятельности филиала МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, выявлены нарушения в части непроведения лабораторных обследований детей в целях определения возбудителя инфекции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой принесён 1 протест, внесено 4 представления, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, объявлено 1 предостережение.