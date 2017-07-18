Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения в сфере выполнения законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Ленинского административного округа в истекшем периоде 2017 года в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних выявлено более 500 нарушений действующего законодательства. Наибольшее число нарушений выявлено в сфере законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Например, в июне текущего года прокуратурой округа проведён анализ исполнения образовательными организациями законодательства об образовании в части исполнения требований о размещении на официальном сайте в сети «Интернет» информации и документов, подлежащих обязательному размещению, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в деятельности 16 образовательных организаций, расположенных на территории округа.

В ходе проверки установлено, что учреждениями в нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 3-5 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, размещен не весь перечень информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности обязательный к размещению на официальном сайте учреждений.

Учитывая изложенное, 26 июня 2017 года прокуратурой округа в адрес руководителей 16 образовательных учреждений внесены представления.

Всего в рамках проверок, проведенных с начала текущего года в названной сфере, прокуратурой округа внесено 54 представления, по результатам рассмотрения которых 55 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора 23 лица привлечены к административной ответственности, на основании протестов прокуратуры округа 48 локальных актов приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.