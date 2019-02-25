Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения закона, выраженные в повсеместном отсутствии механизированной уборки придомовых территорий от снега

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проводятся проверки исполнения жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории округа.

Сотрудниками прокуратуры округа с участием ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, специалистов Управления округа, представителей управляющих организаций осуществлены выезды на обслуживаемые территории. В ходе выездов выявлены многочисленные нарушения закона, выраженные в повсеместном отсутствии механизированной уборки придомовых территорий от снега, наличии калейности, затрудняющих движение транспортных средств, наличие наледей на крышах зданий.

По всем фактам нарушений закона прокуратурой округа в адрес руководителей управляющих организаций внесены десять представлений, в целях устранения нарушений, причин и условий, им способствующих.

Кроме того, прокуратурой округа в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении управляющих организаций к административной ответственности.