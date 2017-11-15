Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска по результатам прокурорских проверок выявлены многочисленные факты нарушения требований законодательства об исполнительном производстве в деятельности поднадзорных Отделов судебных приставов УФССП России по Мурманской области.

Свыше 100 постановлений судебных приставов, вынесенных с нарушением требований действующего законодательства, прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска опротестованы. Протесты удовлетворены, нарушения требований законодательства устранены.

В отношении одного из руководителей отделов судебных приставов за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, выразившиеся в даче ответа на письменное обращение гражданина с нарушением установленного срока и только после вмешательства органов прокуратуры, возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье.