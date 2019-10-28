Прокуратурой выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в администрации города Апатиты

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в деятельности администрации города Апатиты, муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства», образовательных и медицинских организаций, расположенных на территории города Апатиты.

По результатам проведенной проверки выявлен ряд нарушений, связанных с несвоевременным направлением обращений в иные органы и организации в соответствии с компетенцией, с неполнотой рассмотрения всех доводов ряда обращений граждан.

По результатам проверки в адрес главы администрации города Апатиты, директора МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства», заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты, Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» внесены представления об устранении допущенных нарушений, в том числе, в целях принятия мер по подготовке и направлению дополнительных ответов заявителям по доводам обращений, которые не были рассмотрены ранее, и принятия мер по организации надлежащего контроля за исполнением требований действующего законодательства при рассмотрении органами местного самоуправления и организациями.

Кроме того, 15 октября 2019 года в отношении главы администрации города Апатиты прокурором г. Апатиты вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), которое направлено мировому судье судебного участка № 3 для рассмотрения по существу.