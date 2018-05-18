Прокуратурой выявлены нарушения при проведении общего собрания собственников при смене управляющей компании

Прокуратура Первомайского административного округа города Мурманска провела по обращению граждан проверку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в декабре 2017 года было проведено в форме заочного голосования внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по пр. Молодежному, д. 8 в городе Мурманске. По результатам подведения итогов голосования выбрана организация в качестве управляющей компании для содержания и обслуживания указанного дома.

Проведенные прокуратурой округа проверки, в рамках которых проводились опросы граждан – жильцов многоквартирных домов, показали, что подписи в протоколе общего собрания по выбору управляющей компании им не принадлежат.

Протокол общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома являются официальными документами, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия.

По результатам проверки в СО № 3 СУ при УМВД России по городу Мурманску в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.