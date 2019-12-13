Прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства о занятости инвалидов

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения трудового законодательства о занятости инвалидов в ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

В ходе проверки установлено, что в октябре текущего года среднесписочная численность сотрудников учреждений составляла свыше 35 человек.

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов учреждениями в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» в ноябре 2019 года представлена с нарушением срока.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» внесены представления.

В отношении директора ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» прокуратурой округа возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.