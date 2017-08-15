Прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства в Центре по физической культуре, спорту и туризму

Прокуратура Терского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в Муниципальном автономном учреждении Центр по физической культуре, спорту и туризму. Во время её было установлено, что директором учреждения при трудоустройстве несовершеннолетних в летний период допущен ряд нарушении трудового законодательства. Так, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, работодателем не получено согласие одного из родителей (попечителя) на трудоустройство несовершеннолетних, которым на момент трудоустройства было 14 лет.

В трудовых договорах, заключенных с несовершеннолетними содержались не все обязательные условия, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, трудовыми договорами предусмотрена возможность работы по совместительству, что для несовершеннолетних недопустимо.

Также в нарушение требований Трудового кодекса РФ, несовершеннолетние при приеме на работу не были ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; в трудовых договорах, заключенных МАУ ЦФКСиТ с несовершеннолетними отсутствуют подписи работников о получении экземпляра трудового договора. В приказах о приеме на работу имеются подписи работников, однако, нет сведений о дате ознакомления, что не позволяет определить соблюден ли установленный законодательством трехдневный срок ознакомления с приказом.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое настоящее время находится на рассмотрении.

Кроме того, прокурором района по фактам выявленных нарушений трудового законодательства в отношении директора МАУ ЦФКСиТ Коношкиной В.М. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Мурманской области.