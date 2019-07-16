Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о занятости в деятельности ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска»

Прокуратура Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» законодательства о занятости. Установлено, что в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» информация об имеющихся вакансиях доступна соискателям путем самостоятельного изучения в терминале, размещенном в холле, а также может быть представлена соискателю путем обращения к специалисту.

Установлено, что в учреждении имеются сведения о вакансиях медицинских сестер, востребованных работодателями Мурманской области. При этом п. 7 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н определено, что в медицинских организациях наименование должностей: «медицинская сестра», замещаемая лицами мужского пола, именуется «медицинский брат (медбрат)».

Таким образом, имеется факт размещения информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, гарантированных законодательством о занятости.

Кроме того, установлено, что гражданин приказом ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» признан безработным.

Для подбора подходящей работы и подтверждения права на получение пособия по безработице специалистом ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» для гражданина разработан лист учёта посещений, предусматривающий посещение ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» 2 раза в месяц. Изучение листа учёта посещений показало, что в мае 2019 года, вопреки требованиям закона, такое посещение предложено гражданину один раз, что могло повлечь нарушение его права на получение пособия.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска» внесено представление, которое находится на рассмотрении.