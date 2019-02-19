Прокуратуру Кандалакши не устраивает качество уборки снега на дорогах и тротуарах

Прокуратурой города Кандалакши проведена совместная с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» выездная проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории гп. Кандалакша в деятельности администрации гп. Кандалакша Кандалакшский район в зимний период.

Проверкой установлено, что на некоторых участках дорог имелась колея глубиной более 3 см, снежные валы на тротуарах, рядом с пешеходными переходами и вдоль ограждений.

В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.