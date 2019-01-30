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Мурманская область. Арктика30.01.19 09:28

Прокуратуры Мурманской области защищают жилищные права жителей региона

В 2018 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства горрайспецпрокурорами Мурманской области в суды общей юрисдикции направлено 256 исков (административных исков). Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 216 искам.

С целью восстановления нарушенных жилищных прав граждан в суд общей юрисдикции в прошлом году направлено 116 исков. Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 92.

Так, в 2018 году прокуратурой г.Апатиты выявлены факты размещения в интернете информации о приобретении электрических счётчиков с пультом управления, что позволяет занижать фактические показатели потребления коммунальной услуги. Учитывая характер выявленных нарушений, в январе-июне 2018 года прокурором города в суд общей юрисдикции направлено 6 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети – «Интернет» запрещённой. Указанные административные исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, решения суда исполнены.

Прокурором Кировска по результатам рассмотрения обращений граждан в августе 2018 года в суд общей юрисдикции направлено 2 исковых заявления о возложении на ООО «Центр строительных работ» обязанности завершить капитальный ремонт крыши двух  многоквартирных домов, расположенных в Кировске в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Поводом для обращения в суд с указанными исками послужили факты нарушения подрядной организацией сроков проведения капитального ремонта крыши многоквартирных домов. Решениями суда от 9.10.2018 иски прокурора города удовлетворены, решения суда исполнены.

В 2018 году органами прокуратуры области в целях устранения нарушений прав граждан, допущенных предприятиями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса (соблюдение бесперебойного энергоснабжения потребителей ресурсоснабжающими предприятиями) в суд общей юрисдикции направлено 9 исковых заявлений. Судом рассмотрено, удовлетворено и прекращено производство ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 9 исковым заявлениям.

Так, в июле 2018 года прокурором Кольского района по факту введения филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии на электрокотельных, расположенных на территории муниципальных образований гп.Кильдинстрой, гп. Туманный, гп.Мурмаши, гп.Верхнетуломский в Октябрьский районный суд г.Мурманска направлено 4 исковых заявления о признании указанных действий незаконными и возложении на ответчика обязанности возобновить подачу электрической энергии на котельные в объёме, необходимом для обеспечения потребителей горячим водоснабжением. 26.07.2018 исковые заявления прокурора района удовлетворены, решения суда по ходатайству прокурора обращены к немедленному исполнению.

Кроме того, на основании решений Октябрьского районного суда г.Мурманска от 24.07.2018, вынесенных по результатам рассмотрения 3 исков прокурора Кольского района, возобновлена подача электроэнергии на электрокотельные, расположенные в сп.Междуречье, сп.Пушной, сп.Тулома Кольского района.

Аналогичные исковые заявления в 2018 году предъявлялись прокурорами Ковдорского района и г. Кандалакши. Исковые заявления удовлетворены, решения суда исполнены.

Также в 2018 году прокуратурой г. Оленегорска выявлен факт отсутствия у теплоснабжающей организации муниципального образования – МУП «Оленегорские тепловые сети» нормативного неснижаемого запаса топлива для бесперебойного обеспечения отоплением жилых домов г. Оленегорска.

В связи с выявленными нарушениями в октябре 2018 года прокуратурой города в Оленегорский городской суд предъявлено исковое заявление с требованием возложить на главу муниципального образования г. Оленегорск и МУП «Оленегорские тепловые сети» обязанность сформировать нормативный неснижаемый запас топлива. 15.11.2018 производство по данному гражданскому делу прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
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Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
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Спасибо!
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Иванова
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