Прокурор через суд добивается прекращения торговли сигаретами вблизи детского сада

Прокуратурой Североморска проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Поводом к проведению проверки послужило обращение жительницы города о продаже табачных изделий в непосредственной близости от детского сада. Установлено, что магазин «Пятерочка» (ООО «Копейка-Саров»), расположенный по адресу город Североморск, ул.Комсомольская, д.2, в нарушение закона осуществляет розничную продажу табачной продукции (сигарет) на расстоянии 22 метров от муниципального образовательного учреждения – детского сада №30.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурор города обратился с иском в суд с требованиями прекращения незаконной торговли табачными изделиями в магазине «Пятерочка».

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре города.