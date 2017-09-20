Прокурор в судебном порядке добился выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам управляющей компании

Решением суда удовлетворены исковые требования прокурора Октябрьского административного округа г. Мурманска в интересах двух бывших работников одной из управляющих организаций г.Мурманска о взыскании задолженности по заработной плате. Этим же решением суда на организацию возложена обязанность выплатить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной по обращениям указанных граждан.

Так, прокуратурой округа установлено, что работники были приняты на должность маляров-штукатуров на основании бессрочных трудовых договоров. В соответствии со спецификой предусмотренной трудовыми договорами работы заявители не имели возможности осуществлять трудовую деятельность при отсутствии средств и материалов, необходимых для выполнения работы. Однако работодателем длительное время необходимые условия для работы не обеспечивались, в связи с чем предусмотренная трудовым договором функция не выполнялась.

На основании этого работодателем заработная плата работникам за период с 4 февраля по 30 марта 2017 года не выплачена.

В то же время судом установлено, что в указанный период времени работники выходили на работу, режим простоя в организации не вводился, доказательств невыполнения работниками условий трудовых договоров не имеется.