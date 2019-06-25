Прокурорам не понравилось состояние детских игровых площадок в Мурманске

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок в деятельности управляющих компаний города. Осмотром детских игровых площадок выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства в части ненадлежащего содержания детских площадок, чем нарушаются права несовершеннолетних на безопасность при их использовании.

Так, игровое оборудование, установленное на детских игровых площадках имеет следы усыхания, трещины, сколы деревянного покрытия, нарушение целостности конструкций, в связи с чем допущена возможность застревания элементов одежды, частей тела ребенка (например, пальцев), имеются острые выступающие элементы, что может стать причиной травматизма детей, использующих данное игровое оборудование.

На момент осмотра детских игровых площадок выявлено нахождение на них бытового мусора, отсутствие либо повреждения ограждения детских игровых площадок.

В целях устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к ответственности, прокуратурой города в отношении четырех управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», а также внесены представления об устранении нарушений законодательства.