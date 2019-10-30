Прокурорами региона выявлены 24779 нарушений закона при учёте и разрешении сообщений о преступлениях

29 октября под председательством и.о. прокурора Мурманской области Сергея Фирсова состоялось заседание коллегии по вопросам прокурорского надзора за соблюдением законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, а также о результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции. В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

За 9 месяцев 2019 года по результатам проведенных проверок надзирающими прокурорами выявлены 24779 нарушений закона при учёте и разрешении сообщений о преступлениях. В ходе проводимых проверок прокурорами изучены 28795 материалов процессуальных проверок, по которым приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам изучения указанных материалов в связи с неполнотой проведенных проверочных мероприятий отменены 12346 незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам проведенных дополнительных проверок возбуждены 1215 уголовных дел.

В сфере надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции прокурорами за 9 месяцев текущего года выявлены 726 нарушений закона, по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены 119 должностных лиц.

Прокурорами пресекались факты предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также отдельные нарушения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на службе, факты неуведомления о склонении к коррупционному правонарушению, наличия близкого родства с подчиненными работниками, о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности.

По протестам прокурора приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства нормативные правовые акты органов власти и местного самоуправления (141), определяющие порядок приема на службу, деятельность аттестационных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению, порядок привлечения к ответственности и снятия дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.

С основными докладами выступили работники аппарата прокуратуры, после чего были заслушаны горрайпрокуроры.

В заключение и.о. прокурора области определен ряд принципиальных задач, направленных на активизацию работы органов прокуратуры по данным направлениям.