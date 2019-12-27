Прокурорами выявлены 323 нарушения по содержанию придомовых территорий, жилого фонда, социальных объектов

По поручению прокуратуры Мурманской области горрайпрокурорами проводятся надзорные мероприятия, направленные на надлежащее содержание придомовых территорий, жилого фонда, социальных объектов, улиц в зимний период (уборка снега и наледи).

Прокурорами выявлены 323 нарушения, для целей устранения которых руководителям управляющих организаций внесены 160 представлений.

Возбуждены 30 дел по ч. 1 ст. 2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства) (9 из которых рассмотрены, 9 лиц привлечены к административной ответственности).

В порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами Октябрьского округа г. Мурманска (сход снега и наледи на пешехода в районе дома № 21 по ул. Шмидта в г. Мурманске) и Печенгского района (травмирование двух несовершеннолетних на территории СОШ № 9 в г. Заполярном) в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 УК РФ направлены материалы проверки.

По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.