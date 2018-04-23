Прокурором Ленинского округа Мурманска в суд направлены исковые заявления о запрете информации, содержащей сведения о продаже дипломов

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведен мониторинг сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сфере соблюдения законодательства о правах и интересах несовершеннолетних.

В ходе проверки установлены Интернет-сайты, содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, а именно: размещены текстовые файлы с указанием сведений (предложений) о продаже дипломов о высшем образовании, дипломов техникума по любым специальностям, аттестатов школы.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска направлено в суд 5 административных исковых заявлений о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.

В настоящий момент административные исковые заявления прокурора в порядке, установленном статьей 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, приняты судом к производству.