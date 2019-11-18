Прокуроры продолжают выявлять нарушения жилищного законодательства со стороны управляющих компаний

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в порядке надзора на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований действующего жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций по осуществлению своевременной и надлежащей зимней уборки придомовых территорий, очистки крыш и иных поверхностей от снега и наледи.

На прошлой неделе прокуратурой округа совместно представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска были проведены комиссионные обследования жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории округа.

По результатам проверки требований жилищного законодательства в деятельности управляющих ООО «МУЖСК», ООО «ЖКХ НОРД», ООО УК «Техдом», и ООО «Мурманнедвижимость – сервис», ТСЖ «Ломоносова – 6», ТСН «Фрунзе», ООО «Недвижимость – сервис», ООО УК «Мурманремстрой», ООО «Мурман-Сити», ООО «УК Евродом» выявлены нарушения жилищного законодательства в связи с непринятием надлежащих мер по очистке придомовых территорий, кровлей многоквартирных домов от снега и снежно-ледяных образований.

С целью устранения нарушений законодательства прокуратурой округа в адрес руководителей указанных управляющих организаций внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.