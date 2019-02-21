Прокуроры стали чаще смотреть на крыши домов

Прокуратурой Мончегорска на постоянной основе осуществляется контроль за надлежащим содержанием жилых на территории города в части своевременной очистки кровель и территорий от снега и льда. В ходе проверок оценивается своевременность и регулярность проведения уборки дворов и очистки кровель, так и качество и полнота выполнения таких работ.

Например, как показала проверка, управляющими компаниями и ТСЖ в Мончегорске в целом соблюдаются предусмотренные законом требования в данной сфере. Вместе с тем, анализ количества имеющегося в распоряжении управляющих компаний и ТСН снегоуборочного инвентаря, специальной техники и работников показал, что в изменчивых погодных условиях зимне-весеннего периода времени принимаемых данными организациями мер может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности граждан.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних жителей города, прокурором Мончегорска руководителям 10 управляющих организаций и ТСН объявлены предостережения о недопустимости нарушений законности.

В адрес руководителя одной из управляющих компаний, нерегулярно проводившей очистку кровли обслуживаемого дома, прокурором внесено представление об устранении нарушений законности.

Прокуратура города напоминает, что по вопросам некачественной или несвоевременной уборки дворов и очистки кровель жители Мончегорска вправе обращаться в прокуратуру города (ул. Комсомольская наб., 52/9 в г. Мончегорске), администрацию города (просп. Металлургов, 37 в г. Мончегорске), ГЖИ Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18), а также в адрес руководителей управляющих организаций и ТСЖ (ТСН).