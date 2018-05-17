Промежуточные итоги операции «Встречная полоса» в Мурманске

За четыре месяца 2018 года на территории Мурманска по причине нарушения правил выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, произошло 16 ДТП, в которых 1 человек погиб и 22 получили ранения различной степени тяжести.



В целях снижения количества и тяжести последствий ДТП на дорогах областного центра батальон ДПС Мурманска с 14 по 20 мая 2018 года проводит мероприятие «Встречная полоса», направленное на профилактику и пресечение грубых нарушений ПДД и контроль за соблюдением скоростного режима, в том числе с использованием форм скрытого патрулирования на автомобилях без цветографических схем. Особое внимание при проведении операции уделено автоподъезду к Североморску и автодороге Кола Р-21.



С начала мероприятия инспекторами ОБ ДПС выявлено 6 выездов на полосу встречного движения, 23 проезда на запрещающие сигналы светофора, 53 непредоставления преимущества в движении пешеходам, 11 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде и более 120 нарушений скоростного режима. Повышенное внимание в ходе проведения мероприятия уделено пассажирской безопасности, особенно соблюдению правил перевозки несовершеннолетних.



Руководство отдельного батальона обращается к водителям с напоминанием о недопустимости нарушений ПДД и опасных последствиях выезда водителей на полосу встречного движения, а также надеется, что профилактическое мероприятие, являясь фактором сдерживания нарушений ПДД, повысит дисциплину участников дорожного движения и безопасность на дорогах.