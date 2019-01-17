По оперативным данным Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями за 2018 год составил 5,03 млн тонн, что на 5,1% превышает уровень 2017 года и является рекордным за последние 26 лет.

На совещании, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, подведены предварительные итоги промысла в прошедшем году.

Как прозвучало во время совещания, рыбаки Северного бассейна добыли 577 в прошлом году 557 тысяч тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российским рыбопромысловым флотом освоено 715 тысяч тонн – на 14,7% ниже показателя предыдущего года.

Промысел в начале 2019 года осложняется неблагоприятными погодными условиями в основных рыбохозяйственных бассейнах. При этом, в промысле участвует всё больше судов.

По состоянию на 16 января в российских водах работает 476 единиц, то есть на 33 больше, чем неделю назад. На Северном бассейне флот прирос четырьмя судами – до 37.

К середине января объём вылова водных биоресурсов на Северном бассейне составил 9,3 тысячи. В зонах иностранных государств рыбаки выловили 11,3 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 400 тонн, что на уровне прошло года.