Промысловикам Северного бассейна утвердили ОДУ на 2018 год по камчатскому крабу в объёме почти в 10 тысяч тонн

Приказом Минсельхоза России от 27 октября № 533 утверждён общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2018 год.

Общий допустимый объём вылова морских водных биоресурсов на 2018 год составит около 2 млн 857,5 тысячи тонн с учётом анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей).

В Северном бассейне ОДУ камчатского краба установлен в объёме 9,94 тысячи тонн, краба-стригуна опилио – 9,84 тысячи тонн.