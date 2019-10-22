Промысловое судно «Полярис» с 10 членами экипажа терпит бедствие в Баренцевом море

В восточной части Баренцева моря сигнал о помощи во вторник поступил от промыслового судна МК-0355 «Полярис», сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северного ЭО АСР) Анатолий Леонтьев.

«На судне аварийная ситуация, оно потеряло ход. Есть реальная угроза жизни и здоровью экипажа. К ним направлено спасательное судно «Мурманрыба», - сказал Леонтьев.

По оценкам морских спасателей, их судно прибудет к «Полярису» около 11.00 мск и возьмёт аварийное судно на буксир, чтобы доставить в порт Мурманска для устранения повреждений.

На борту «Поляриса» находится экипаж из десяти человек.

Леонтьев добавил, что в настоящее время в Баренцевом море неблагоприятные метеоусловия - усиление ветра с порывами до 20 м/с.

По данным Союза рыбопромышленников Севера, судно МК-0355 «Полярис» принадлежит АО «Норд Вест Флот Компани», пишет interfax-russia.ru.