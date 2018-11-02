Пропавшего сотрудника плавучего дока до сих пор не нашли

Начальника смены дизелистов плавучего дока ПД-50, который пропал при аварии, до сих пор не могут найти. Спасатели и водолазы расширили территорию поиска. Специалисты начали обследование береговой линии Кольского залива. В поиске задействованы более 100 человек.

Водолазы Северного флота обследуют дно Кольского залива при помощи подводных аппаратов. Для обследования береговой линии привлекаются сотрудники спасательных отрядов Мурманска. В работах также участвуют специалисты Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.