Мурманские спасатели нашли трёх рыбаков, которые неделю назад уехали на рыбалку, но перестали выходить на связь с родными. Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области со ссылкой на региональный комитет обеспечения безопасности населения, рыбаков подвели снегоходы: один из них сломался, а второй застрял.

«Пропавших рыбаков нашли, все живы. У одного лёгкие обморожения пальцев рук», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, вчера аварийно-спасательной службе Мурманской области Управления ГО и ЧС выехала в Кольский район, чтобы в районе реки Ковда провести поиски пропавших рыбаков. По предварительным данным, трое рыбаков отправились на длительную рыбалку 25 января на двух машинах и снегоходах, однако с 29 января они перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу. К спасателям обратилась дочь одного из рыбаков. Она также попросила жителей Туманного и работников местных турбаз принять участие в поисках пропавших.