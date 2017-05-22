Пропуск паводковых вод в Мурманске проходит под контролем – Андрей Сысоев

Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев встретился с журналистами, чтобы рассказать о ситуации по пропуску паводковых вод.

Ещё в марте администрацией города было принято постановление «О мерах по пропуску паводковых вод в 2017 году», определены мероприятия по подготовке системы водоотвода Мурманска и сооружений инженерной защиты, сформированы аварийные бригады и подготовлена специализированная техника и инвентарь.

Согласно разработанному плану была оперативно выполнена механизированная и ручная очистка от снега водопропускных лотков и кюветов, промыты дождеприёмные решётки, расчищены проезды к дамбам и водопропускным трубам, прочищены водопропускные трубы в полотне дорог.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций Мурманска было предписано обеспечить максимальный вывоз снега и пропуск паводковых вод на подведомственных территориях, принять все необходимые меры для сохранения материальных ценностей, оборудования, техники в случае затопления. Эту работу тщательно контролируют городские власти.

– Этой зимой в Мурманске выпало рекордное количество снега, что повлияло и на паводковую ситуацию на улицах заполярной столицы, – сказал глава администрации города Андрей Сысоев. – С прошлого четверга в администрации Мурманска работает специальная рабочая группа, которая оперативно решает проблемы подтопления на сложных участках, таких как, например, улицы Промышленная и Траловая.

В ММБУ «Управление дорожного хозяйства», которое отвечает за городскую дорожную сеть и систему водоотвода Мурманска, организованы аварийные бригады, есть весь необходимый инвентарь, инструменты, материалы, и специализированная техника для промывки системы водоотвода и оперативной откачки талых вод.