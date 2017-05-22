«Пропусти пешехода!» - в Коле сотрудники ГИБДД с юными инспекторами дорожного движения провели совместную акцию

Вручая водителям листовки, разработанные в рамках кампании «Сложности перехода», с призывом «Так вести машину надо, будто дети твои рядом!», юидовцы напомнили водителям также об особенностях весенне-летнего вождения. Такие погодные явления, как дождь, яркое солнце, туман способны серьезно влиять на безопасность, значительно ухудшая видимость и сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием, тем самым увеличивая тормозной путь и делая траекторию транспортного средства при резких маневрах непредсказуемой.

В таких условиях водителю надо серьёзно задуматься над характером своего вождения, необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию, быть предельно осторожным и внимательным, особенно вблизи пешеходных переходов и в местах расположения дорожного знака «Дети».

Казалось бы, несложные советы, прислушавшись к которым, можно избежать многих неприятностей на дороге и внести важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в целом, главная ценность которой заключается в сохранении жизни и здоровья всех без исключения участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, на сегодняшний день по ст.12.18 КоАП РФ (за непредставление преимущества в движении пешеходам) в Кольском районе выявлено 163 административных нарушений. С участием пешеходов зарегистрировано 1 ДТП, при котором 1 пешеход получил травмы, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.