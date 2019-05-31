Просьбу мончегорцев о переносе сроков капремонта МКД чиновники проигнорировали

Прокуратурой города Мончегорска в связи с поступившим обращением граждан проведена проверка исполнения законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

Из обращения следовало, что жильцы одного из многоквартирных домов по ул. Гагарина в Мончегорске в декабре 2018 года обратились в администрацию города с заявлением о переносе капитального ремонта многоквартирного дома на более ранний срок в связи с неудовлетворительным состоянием кровли здания.

Жилищным кодексом Российской Федерации, а также законодательством Мурманской области предусмотрено, что заявления граждан по вопросам переноса сроков капитального ремонта должны рассматриваться специальными муниципальными комиссиями.

Вместе с тем проверка показала, что администрацией города вышеуказанное обращение жильцов данного дома на рассмотрение специальной муниципальной комиссии вынесено не было и по существу не разрешено. Вопрос о наличии либо отсутствии оснований для переноса сроков капремонта дома в установленном законом порядке не решён, чем нарушены права жильцов.

В связи с выявленными нарушениями законности прокурором в адрес главы администрации города внесено представление.