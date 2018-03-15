Прощаемся со «Statoil», встречаем «Equinor»

Норвежская нефтегазовая компания «Statoil» планирует сменить название не «Equinor». Такое предложение вынес на рассмотрение совет директоров компании, говорится в официальном сообщении.

Новое наименование состоит из двух частей - equi, что созвучно словам equal, equality и equilibrium (равновесный), и части nor, которая подчеркивает норвежское происхождение компании.

Вопрос об изменении названия компании будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 15 мая.