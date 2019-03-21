«Прощание с журналистами» состоялось в правительстве Мурманской области

Брифинг губернатора Мурманской области Марины Ковтун, который прошёл сегодня в здании правительства Мурманской области, можно смело назвать «прощание с журналистами», которые пытались узнать о будущих планах Марины Васильевны, не собирается ли она в Совет Федерации.

Даже поинтересовались у неё о дальнейшей судьбе реализации проекта освоения Арктики, не планирует ли она приступить к написанию кулинарной книги. Прозвучал вопрос и о справедливости, мол, её избирали северяне, а увольняют в Москве. На что Ковтун ответила, что она сама написала заявление об отставке.

Попытались у уходящего руководителя региона узнать и о том, а кого пришлю на её место… Ответ на этот животрепещущий для журналистов вопрос тоже не прозвучал… Но Марина Васильевна отметила, что в избирательной кампании участвовать не будет, но ей поступили хорошие предложения, которые она рассмотрит и примет решение позже.