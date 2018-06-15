Прошёл информационно-познавательный час «Я другой такой страны не знаю»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошло мероприятие, посвященное Дню России. Юные читатели библиотеки познакомились с яркими книжками о символах российской государственности, услышали рассказ об истории российских флага и герба, о бережном отношении к государственной атрибутике, вспомнили пословицы, поговорки и загадки о Родине, чести, отваге и защитниках Отчизны.

Ребятам представилась возможность принять участие в викторине «С чего начинается Родина», прочесть стихи о России. Дети с удовольствием поучаствовали в игре «Мы богатыри», а добровольцы-волонтеры помогли участникам создать образы, символизирующие Россию.