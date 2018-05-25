Прошёл конкурс чтецов среди детей «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», посвященный 80-летию Мурманской области

23 мая в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялся конкурс чтецов среди детей «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», посвященный 80-летию Мурманской области. В конкурсе приняли участие учащиеся Мурманской коррекционной школы – интерната № 3.

Цель конкурса – привитие любви к родному краю, знакомство с природой и историей края посредством поэтического слова, раскрытие творческого потенциала у детей.

Жюри оценивало уровень исполнительского мастерства участников в двух возрастных группах - младшие школьники и старшеклассники. Прозвучали стихи В. Смирнова, Н. Добычиной, О. Ассоль и других поэтов.

Среди младших школьников победителями конкурса стали Дмитрий Баюсов и Валерия Воропаева. Среди старшеклассников дипломом первой степени награждены выпускницы Анастасия Прилепина и Янина Решетко, которые набрали одинаковое число баллов. Победителям и участникам конкурса вручены призы.

В заключение дети познакомились с тактильной картой Мурманской области в рельефе, получив представление о географии нашего края с использованием шрифта Л. Брайля.