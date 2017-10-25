Прошел областной семинар-практикум по вопросам профилактики

В октябре 2017 года на базе ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» состоялся областной семинар-практикум по теме: «Особенности организации профилактики безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ несовершеннолетними в разные возрастные периоды». В мероприятии приняли участие педагоги-психологи и социальные педагоги профессиональных образовательных организаций и центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Мурманской области.

Семинар прошел при участии специалистов ГОБУ МО ЦППМС-помощи и управления по контролю за оборотами наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Участники обсудили состояние проблемы употребления наркотиков среди учащихся Мурманской области, актуализировали правила поведения работников образовательной сферы при выявлении факта распространения наркотиков и алгоритм действий при подозрении, что подросток находится в состоянии наркотического опьянения.

Специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи обучили участников семинара эффективным способам работы с детьми и подростками с нарушенными потребностями, ознакомили с современными формами, методами и приемами профилактики безнадзорности несовершеннолетних, формами работы педагога-психолога в выявлении, изучении и профилактике употребления ПАВ и правонарушений среди несовершеннолетних.

Участники семинара отметили высокий уровень содержательности семинара, актуальность представленных тем и возможность их применения в своей профессиональной деятельности.