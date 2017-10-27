Прошел семинар для руководителей и секретарей территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Мурманской области

25 октября в ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» для руководителей и секретарей территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Мурманской области прошел семинар на тему «О системных изменениях в деятельности психолого-медико-педагогических комиссий Мурманской области в 2017/2018 учебном году».

В ходе семинара обсуждены актуальные вопросы, связанные с организацией обследования детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет на основе единых методологических подходов, использованием для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий новых классификаций и критериев. Специалистам была представлена статистическая и аналитическая информация о количественном составе детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся инклюзивно в образовательных организациях, проблемы организации специальных условий их обучения, план основных мероприятий ЦПМПК МО по координации и организационно-методическому сопровождению территориальных комиссий.

В ходе мероприятия председатель ЦПМПК МО Татьяна Адольфовна Баланова проинформировала присутствующих о системных изменениях в деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в современных условиях модернизации образования по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в повестке актуальной образовательной политики», проходившей в Российском университете дружбы народов в Москва 12-14 октября.

По итогам проведения мероприятия участники получили методические материалы с рекомендациями для специалистов ПМПК (основные направления коррекционно-развивающей деятельности, материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации в условиях реализации АООП НОО ОВЗ, примерные формулировки и рекомендации ПМПК по определению условий проведения ГИА) на электронных носителях.

Всего на семинаре–совещании присутствовало 28 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий Мурманской области.