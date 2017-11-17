Прошёл юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70-летию детского поэта и писателя Олега Бундура

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел юбилейный вечер «Под крышей одной», посвященный 70–летию детского поэта, писателя и путешественника Олега Семеновича Бундура. Вечер прошел в форме живого диалога ведущих и гостей праздника с поэтом. Яркая презентация оживила и украсила встречу.

Поздравить автора детских книг пришли друзья, знакомые и почитатели его творчества. Первое поздравление Олег Семенович принял от заместителя председателя комитета по культуре и искусству Александра Баранникова, который наизусть прочитал стихи юбиляра. Тепло прозвучали добрые пожелания директора областной детско-юношеской библиотеки Валентины Махаевой и других библиотекарей области.

Поэт Дмитрий Коржов пожелал творческих успехов и признался, что его знакомство с детской поэзией началось именно со стихов Олега Бундура. Композитор и бард Александр Базанов исполнил весёлые песни на стихи Олега Семёновича вместе с детьми, маршируя на сцене под песню «Солдат». Ученики мурманских школ №№ 43, 56 и гимназии № 1 прочитали стихи и спели песни.