Мурманская область. Арктика04.12.19 07:15
Прошла торжественная церемония вручения знаков ГТО
В комитете по физической культуре и спорту Мурманской области вчера состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО среди значкистов I-VI ступеней ГТО. Были вручены как «золотые», так и «серебряные» с «бронзовыми» знаками.
В торжественной церемонии вручения знаков приняли участие председатель комитета Наумова Светлана Ивановна и посол ГТО Мурманской области, призер Олимпийских игр Круглова Лариса Николаевна.
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