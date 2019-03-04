Прошли семейные встречи в Доме ремёсел

2 марта в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоялась встреча с ветеранами боевых действий и их семьями, членами Мурманской региональной общественной организации ветеранов боевых действий в Афганистане, посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Встреча началась в пространстве выставки «Растревоженная память. Блокада», на которой представлена флористика Георгия Павловича Энгельке, Санкт-Петербург. С большим интересом и дети, и взрослые познакомились и с произведениями декоративно-прикладного искусства на выставке «Избранное».

Ведущий методист Школы ремёсел Наталья Михайлова провела блиц-экскурсию по выставке «Как рубашка в поле выросла», где представлено ткачество, вышивка, вязание из собрания музея.

Для участников встречи Юлия Антоновна Парфёнцева, Заслуженный учитель России, мастер декоративно-прикладного искусства, член клуба «Лоскутное шитьё» Мурманского областного художественного музея провела мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы «Домашняя Масленица». Яркая, весёлая и добрая кукла принесёт в каждый дом хорошее настроение и весеннее солнышко, станет отличным подарком для родственников и друзей.