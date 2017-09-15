Прошло 2 года: обвиняемый в организации экстремальных прыжков с высоты, свою вину признал

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города гр-на У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ, а именно в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый в ноябре 2015 года организовал экстремальные прыжки с высоты недостроенного девятиэтажного здания в районе дома № 77 по просп.Кольский в Мурманске. Жительница Мурманска совершила прыжок вниз с поверхности крыши недостроенного здания и, оказавшись в свободном падении с высоты не менее 33 метров , упала, ударившись головою и телом о землю.

В результате сильного удара потерпевшая получила телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела вину в предъявленном обвинении признал полностью и при ознакомлении с материалами уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В настоящее время дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.