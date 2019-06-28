Прошло очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутатам пора на отдых

Вчера прошло очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Вёл заседание председатель областной Думы Сергей Дубовой. Региональные законодатели рассмотрели свыше 30 вопросов.

В их числе – «бюджетный» блок, который включает законы об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС за 2018 год, корректировку в закон о бюджетном процессе.

И.о. министра финансов Мурманской области Анна Уварова представила проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». Доходы областного бюджета исполнены в сумме 63710 млн рублей, расходы - в сумме 63688 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей. «Особое внимание правительством уделялось повышению сбалансированности местных бюджетов и обеспечению их финансовой устойчивости» - отметила Анна Уварова.

Общий объём межбюджетных трансфертов вырос до 20,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 2,1 млрд рублей, или на 11,8%. Кроме того, были выданы бюджетные кредиты на сумму 622,5 млн рублей - с ростом в 2 раза к первоначально утвержденной сумме в 300 млн рублей.

Впервые за последние годы в 2018 году была проведена реструктуризация муниципальных долговых обязательств в виде предоставления рассрочки сроком на 10 лет с ежегодными платежами в размере 10% от суммы задолженности, на сумму 475,7 млн рублей.

Размер государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2019 составил 18,8 млрд рублей, за год он сократился более чем на 200 млн рублей. В процентном соотношении к объёму доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений он снизился по сравнению с 2017 годом на 4 процентных пункта, с 38% до 34%.

Законодатели отметили увеличение неиспользованных межбюджетных трансфертов, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям.

Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» принят в первом и окончательном чтении депутатами Мурманской областной Думы.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект закона об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области за 2018 год. Доходы бюджета фонда исполнены в сумме 16758521 тысяча рублей, расходная часть бюджета ТФОМС - 16739330,9 тысячи рублей.

В первом чтении депутатами был принят законопроект, который закрепляет право Контрольно-счётной палаты области осуществлять полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю в соответствии с соглашением, заключенным с представительным органом местного самоуправления Мурманской области.

В центре внимания областных депутатов были законопроекты социальной направленности. Депутаты обсудили и одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции проекта закона, вносящего изменения в закон о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Корректировка увеличивает стоимость программы на 336,9 млн рублей за счёт средств областного бюджета. В частности, дополнительно установлены нормативы объёма медицинской помощи в рамках диспансеризации и при оказании паллиативной медицинской помощи.

В первом чтении и окончательной редакции принят законопроект, касающийся предоставления социальной услуги по изготовлению зубных протезов или зубных ортопедических конструкций. К существующей мере социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) предлагается дополнительно предоставить гражданам право выбрать изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счёт средств областного бюджета, и порядок, где планируется отразить возможность участия частных медицинских организаций, будет определён правительством области.

В первом чтении принят проект закона Мурманской области, вносящий изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан».

Парламентарии впервые заслушали обязательный публичный отчёт о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. С докладом выступила министр экономического развития области Елена Тихонова. Она отметила прозрачность процедуры оценки, которая происходила по единым критериям на всей территории Российской Федерации. Весьма важным является привлечение широкого круга общественности к рассмотрению этого вопроса. Работа проводилась совместно с Общественной палатой Мурманской области, общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной власти, и, самое главное, что была дана оценка гражданами, которые являются получателями услуг. В сфере образования получатели услуг в высокой степени довольны информационной открытостью и доступностью образовательных организаций. Точками потенциального роста являются повышение доступности услуг для инвалидов, расширение возможностей развития творческих способностей и интересов подрастающего поколения. В сфере культуры подчеркивалась важность организации культурно-досуговой деятельности молодёжи. Достаточно высокое рейтинговое значение получила сфера социального обслуживания населения, которая лидирует по критерию доброжелательности, вежливости работников организаций и условий предоставляемых услуг. В сфере здравоохранения обозначились проблемы нехватки квалифицированных специалистов, неудовлетворительное состояние зданий, в которых располагаются учреждения здравоохранения, устаревшее оборудование. Депутаты приняли отчёт к сведению.

Мурманская областная Дума решила направить обращение к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, касающееся установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по отдельным субсидиям. В частности, речь идёт о субсидиях, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов. В целях обеспечения сбалансированности бюджета региональные парламентарии просят установить по всем субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования расходных обязательств Мурманской области при реализации национальных проектов, уровень федерального софинансирования не ниже 94 процентов.