На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.02.20 12:14

Прошло расширенное заседание Коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области

На нём подвели итоги работы управлении за 2019 год и обсудили планы на текущий год. В мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Главный результат вашей работы очевиден для всех - в 2019 году Мурманская область сохранила стабильность и безопасность в обществе и приступила к решению новых задач. Не менее важно, что эта работа идёт в тесном взаимодействии с региональными органами власти, правоохранительными структурами и гражданами, - отметил спикер Думы. - Наша общая задача – забота о подрастающем поколении, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи. Сегодня от нас зависит, какими вырастут новые граждане России, смогут ли они найти баланс между личной свободой и ответственностью перед страной. С 2018 года в стране идёт Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В своём недавнем послании глава государства снова уделил большое внимание поддержке семей с детьми. И здесь огромную роль играет профилактическая работа, которую следственное управление ведет постоянно и системно. Вот уже 10 лет под эгидой управления идет набор в кадетские классы в мурманском лицее. И неважно, какую профессию выберут ребята, главное, они пройдут хорошую школу правового сознания, ответственности, патриотизма.

Сергей Дубовой от имени регионального парламента поблагодарил сотрудников Следственного управления за добросовестное исполнение своего служебного долга, успешное решение задач по поддержанию правопорядка в Заполярье, вручил награды областной Думы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
Сергей
13.02.20 21:56
Хотелось бы узнать список домов,которые будут переселены в 2020г в связи реновацией Больничного городка в 2021году?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
Д.О. Вернер
13.02.20 11:42
А почему на фото одни козлы?
Комментарий к новости:Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году снизилась на 10,2%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 562 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика