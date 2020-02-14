Прошло расширенное заседание Коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области

На нём подвели итоги работы управлении за 2019 год и обсудили планы на текущий год. В мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Главный результат вашей работы очевиден для всех - в 2019 году Мурманская область сохранила стабильность и безопасность в обществе и приступила к решению новых задач. Не менее важно, что эта работа идёт в тесном взаимодействии с региональными органами власти, правоохранительными структурами и гражданами, - отметил спикер Думы. - Наша общая задача – забота о подрастающем поколении, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи. Сегодня от нас зависит, какими вырастут новые граждане России, смогут ли они найти баланс между личной свободой и ответственностью перед страной. С 2018 года в стране идёт Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В своём недавнем послании глава государства снова уделил большое внимание поддержке семей с детьми. И здесь огромную роль играет профилактическая работа, которую следственное управление ведет постоянно и системно. Вот уже 10 лет под эгидой управления идет набор в кадетские классы в мурманском лицее. И неважно, какую профессию выберут ребята, главное, они пройдут хорошую школу правового сознания, ответственности, патриотизма.

Сергей Дубовой от имени регионального парламента поблагодарил сотрудников Следственного управления за добросовестное исполнение своего служебного долга, успешное решение задач по поддержанию правопорядка в Заполярье, вручил награды областной Думы.