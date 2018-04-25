Прошло заседание комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты рассмотрели и одобрили изменения в государственную программу региона «Развитие транспортной системы».

- Корректировки предусматривают перераспределение средств дорожного фонда области, сформировавшихся по итогам прошлого года, - отметил Михаил Антропов. – Они, в частности, будут направлены на финансирование подпрограммы «Автомобильные дороги», предусматривающей ремонт и содержание дорог общего пользования регионального и муниципального значения.

Также региональные парламентарии обсудили и рекомендовали Думе принять во втором чтении законопроект, который вносит изменения уточняющего характера в законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».