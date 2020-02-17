Просрочка по ипотеке в РФ в 2019 году подскочила на 12%

Объём просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала прошлого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до почти 77 миллиардов рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как пишет ИА «Прайм», также существенно выросло и количество ипотечных договоров, по которым россияне допустили просрочку, — на 14%, подсчитали эксперты. При этом доля просроченных ипотечных кредитов за год не изменилась и по-прежнему остаётся на уровне в 1,4%.

«Основная доля из всего роста числа проблемных ипотечных кредитов была отмечена в четвертом квартале 2019 года. Можно предположить, что игроки рынка в течение года предпринимали шаги по реструктуризации дефолтных кредитов и в конце года предпочли зафиксировать пусть и негативный результат», — пояснили в компании.

В свою очередь гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков объяснил отрицательную динамику тем, что в прошлом году после перехода строительной отрасли на проектное финансирование выросла стоимость жилья – примерно на 8-10% по стране. В результате это вызвало увеличение среднего размера ипотечного кредита и ежемесячного платежа.

При этом в «Эквифаксе» отметили, что ипотека продолжает оставаться наименее рискованным видом кредитов — средний уровень риска первого года составляет 0,5-0,6%. «Поэтому даже с учётом ранних индикаторов дефектности вряд ли стоит ожидать какого-либо существенного роста дефектности в ближайшее полугодие», — уверены эксперты.