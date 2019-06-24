Просрочка по ипотеке в РФ в апреле выросла на 35%, до 80 млрд рублей

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается, что просроченная задолженность по ипотеке демонстрирует устойчивый рост. Так, только за апрель портфель просроченных ипотечных долгов вырос на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Наблюдается прирост и количества «плохих» ипотечных кредитов. За апрель число таких ссуд выросло незначительно, менее чем на 100 штук, однако с начала года показатель прирос значительно существеннее — на 8,2%, или на 2,185 тысячи кредитов.

Тем не менее, доли «плохой» ипотеки как по объёму портфеля, так и по количеству ипотечных кредитов за апрель не изменились и остаются на уровне 2,8% и 1,7% соответственно.

По данным ЦБ, по итогам апреля российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 7,021 триллиона рублей, за месяц прирост составил 1,6%, а за год — 23,1%. Регулятор в конце мая сообщал, что видит риски образования «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования. ЦБ отметил, что в связи с этим повышается значимость мер сдерживания кредитования граждан с первоначальным взносом менее 20%.