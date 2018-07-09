«Простые вещи» - об истории столовых приборов можно узнать на выставке в художественном музее

В отделе Культурно-выставочный центр Русского музея открылась выставка «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи».

На мероприятии присутствовали ребята из оздоровительного лагеря СОШ № 43 города Мурманска. Юные северяне увидели столовые приборы из частных коллекций жителей Заполярья, как современные, так и старинные, выполненные из различных материалов.

Среди вещей, сопровождающих человека есть те, чье присутствие воспринимается как нечто само собой разумеющееся, - это нож, ложка, вилка. Следую изящным или неловким движениям руки, они превращают процесс еды в церемонию со множеством оговорок.

Выставка будет работать до 9 сентября.