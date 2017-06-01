«Простые вещи» - выставка «Уютные шкатулки» ждёт северян

2 июня в выставочном зале Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Уютные шкатулки» из цикла «Простые вещи». В экспозиции будут представлены шкатулки, сундучки, ящички и табакерки из частных коллекций.

Вариант названия «шкатулка» образован от итальянского слова «scatola» - «коробка». Практически с самого появления шкатулки используются как хранилища для самых ценных вещей, чаще всего для ювелирных изделий.

Нередко шкатулки сами по себе являются шедеврами искусства, чаще всего благодаря своему покрытию и декору. Перечень используемых для украшения шкатулок материалов внушительный: драгоценные камни и металлы, эмаль, слоновая кость, кожа, россыпь полудрагоценных камней и множество технологий декора - например, инкрустация, гравировка. Основным материалом коробочки часто служит дерево или металл, слоновая кость, фарфор, реже - хрусталь, янтарь и пр.

Выставка будет работать до 30 июля 2017 года.