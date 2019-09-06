Простые вещи: графин

6 сентября в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Графин» из цикла «Простые вещи».

Слово «графин» досталось нам в наследство от арабов. Поначалу у них всего-навсего существовала мера сыпучих веществ и жидкостей – гираф. Меру это делали из бамбуковых стволов или стволов финиковой пальмы, в которых продалбливали дырки. Эта мера была настолько популярной, что, когда арабские путешественники видели что-нибудь экзотически длинное, они в переводе на русский восклицали нечто вроде «Ну и гираф!». Тут на свою беду им на глаза попалось животное с непомерно длинной шеей, к которому моментально приклеилось это слово. Потом гираф трансформировался в жирафа.

Не менее интересная эволюция произошла со словом «гираф», прежде чем оно превратилось в «графин». «Гираф» имело в арабском языке несколько однокоренных слов. «Гирафа» - черпать воду и «гураф» - пить. Отсюда сосуд с длинным горлышком получает название «гараффа». Попав во Францию, это слово превратилось в «карф», в Италию – «карафина», в Россию – «карафин». И, наконец, графин.

На выставке посетители увидят графины разных лет из частных коллекций жителей Мурманска.

Посетить экспозицию можно до 13 октября. Вход свободный.