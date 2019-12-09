Протесты природоохранной прокуратуры удовлетворены

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в рамках реализации «лесной амнистии» бывшим министром природных ресурсов и экологии региона согласовано предоставление лесопользователям земельных участков из состава лесного фонда РФ в целях использования и эксплуатации объектов недвижимого имущества, права на которые возникли у лесопользователей до 01.01.2016. При этом, предоставляемым земельным участкам из состава лесного фонда присвоена категория земель «земли сельскохозяйственного назначения».

Проверка показала, что принятые решения не соответствуют закону и влекут нарушение прав Российской Федерации на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощаемого использования лесов.

В частности, при вынесении указанных решений площадь предоставляемых участков значительно увеличена, не соразмерна фактической площади участков, используемых под объекты, размещенные лесопользователями.

В свою очередь, объекты недвижимого имущества, для эксплуатации которых предоставлены земельные участки, имеют целевое назначение «для отдыха», возведены на лесном участке, предоставленном в аренду для рекреационной деятельности, при которой с. 41 Лесного кодекса РФ предусмотрено возведение некапитальных строений, сооружений в целях организации отдыха, действие «лесной амнистии», в том числе ст. 4.7. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ на указанные правоотношения не распространяется.

Более того, объекты, возведенные на предоставленных участках, не являются объектами сельскохозяйственного назначения, поскольку не связаны с сельскохозяйственным производством, в связи с чем нахождение их на земельных участках категории сельскохозяйственного назначения в силу ст. 77 Земельного кодекса РФ также не предусмотрено.

По выявленным нарушениям природоохранной прокуратурой принесено 6 протестов на указанные решения, которые рассмотрены и отклонены бывшим руководством Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Решениями заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства незаконные решения экс министра региона отменены, протесты природоохранной прокуратуры удовлетворены.