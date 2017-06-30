Против действующего главы администрации городского поселения Ревда Ловозерского района возбуждено уголовное дело за старые грехи

В результате неоднократных требований прокуратуры Ловозерского района и с учётом установленных оснований следственным управлением МВД России по Мурманской области в отношении бывшего генерального директора ООО «ЖКУ», а ныне действующего главы администрации городского поселения Ревда Ловозерского района Дюсенбаева Г.К. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).

Проведенной процессуальной проверкой установлено, что Дюсенбаев, являясь генеральным директором ООО «ЖКУ» и одновременно его единственным учредителем, в период с 1 марта 2013 года по 31 октября 2014 года, в нарушение действующего федерального законодательства, полученные за потребленную электроэнергию от населения пос. Ревда денежные средства в сумме 10 млн рублей не перечислил их энергоснабжающей организации ОАО «МРСК Северо-запада», а распорядился ими иным образом, чем причинил имущественный вред в особо крупном размере.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой Ловозерского района признано законным и обоснованным.