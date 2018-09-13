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Мурманская область. Арктика13.09.18 08:20

Против директора ООО «Подземспецмонтаж» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

По версии следствия подозреваемый, 59-летний житель Апатитов, являясь единственным учредителем и директором общества, руководствуясь корыстной и иной личной заинтересованностью, не выплатил 5 работникам ООО «Подземспецмонтаж», свыше двух месяцев заработную плату за январь-март 2018 года.

В результате умышленных преступных действий подозреваемого не выплачена заработная плата работникам на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, благодаря согласованным совместным действиям сотрудников следственного отдела по городу Апатиты и прокуратуры города, задолженность по заработной плате работникам в полном объёме возмещена руководителем общества.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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