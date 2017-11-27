Встречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!Мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные хаски» проиграл «Лисам» из Санкт-Петербурга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.11.17 15:05

Противодиверсионному боевому катеру СФ присвоят имя погибшего в Сирии командира бригады морпехов

Имя командира бригады морской пехоты Северного флота  полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении гуманитарной миссии в Сирии в сентябре 2017 года, присвоят противодиверсионному катеру.

Как сообщает пресс-служба  СФ, Федянин подорвался на фугасе, сопровождая колонну с гуманитарной помощью в Сирии в сентябре 2017 года, и от полученных ран скончался в госпитале. На СФ он пришёл с Тихоокеанского флота в 2013 году. Бригаду морских пехотинцев возглавлял чуть более года.

Его имя вскоре присвоят противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Кроме того, на мемориальном комплексе погибшим морским пехотинцам в посёлке Спутник в Мурманской области установят бюст Федянина.

Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, поздравляя личный состав отдела береговых войск флота и бригады морской пехоты с Днем морской пехоты в понедельник, сообщил, что именно благодаря своему командиру северофлотские морпехи смогли достичь успехов в боевой подготовке в 2017 году. По словам Евменова, соединение морской пехоты СФ было признано одним из лучших в Военно-морском флоте РФ по итогам учебного года. Личный состав бригады завоевал переходящий кубок губернатора Мурманской области как лучшая береговая часть СФ.

В 2017 году морские пехотинцы успешно выполнили задачи дальних походов на кораблях и судах флота, в том числе на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время похода в Средиземное море. Более десяти групп антитеррористической деятельности, состоявшие из бойцов морской пехоты, обеспечили безопасность судов вспомогательного флота в морях и океанах. Во время похода арктической группировки кораблей и судов СФ морские пехотинцы провели морские десантные операции на островах Северного Ледовитого океана Голомянный, Котельный, мысе Челюскин и в губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля.

Морпехи в 2017 году успешно выполнили планы морской десантной и воздушно-десантной подготовки. Впервые в этом году они приступили к горной подготовке на новом полигоне, созданном недалеко от пункта постоянной дислокации в Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 343 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
Яна
27.11.17 10:51
Отключили горячую воду на Старостина, 40.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 27 ноября
омега
27.11.17 04:40
самое главное в этой стратегии - чтобы не повышали пенсионный возраст. Но, думается, ФНПР этого не допустит
Комментарий к новости:Ход реализации Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года обсудят в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБедными себя назвали 29% россиян-PRO ВалютуКурс евро подрос на 16 копеек, доллара потерял 25 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика