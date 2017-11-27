Противодиверсионному боевому катеру СФ присвоят имя погибшего в Сирии командира бригады морпехов

Имя командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении гуманитарной миссии в Сирии в сентябре 2017 года, присвоят противодиверсионному катеру.

Как сообщает пресс-служба СФ, Федянин подорвался на фугасе, сопровождая колонну с гуманитарной помощью в Сирии в сентябре 2017 года, и от полученных ран скончался в госпитале. На СФ он пришёл с Тихоокеанского флота в 2013 году. Бригаду морских пехотинцев возглавлял чуть более года.

Его имя вскоре присвоят противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Кроме того, на мемориальном комплексе погибшим морским пехотинцам в посёлке Спутник в Мурманской области установят бюст Федянина.

Командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, поздравляя личный состав отдела береговых войск флота и бригады морской пехоты с Днем морской пехоты в понедельник, сообщил, что именно благодаря своему командиру северофлотские морпехи смогли достичь успехов в боевой подготовке в 2017 году. По словам Евменова, соединение морской пехоты СФ было признано одним из лучших в Военно-морском флоте РФ по итогам учебного года. Личный состав бригады завоевал переходящий кубок губернатора Мурманской области как лучшая береговая часть СФ.

В 2017 году морские пехотинцы успешно выполнили задачи дальних походов на кораблях и судах флота, в том числе на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время похода в Средиземное море. Более десяти групп антитеррористической деятельности, состоявшие из бойцов морской пехоты, обеспечили безопасность судов вспомогательного флота в морях и океанах. Во время похода арктической группировки кораблей и судов СФ морские пехотинцы провели морские десантные операции на островах Северного Ледовитого океана Голомянный, Котельный, мысе Челюскин и в губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля.

Морпехи в 2017 году успешно выполнили планы морской десантной и воздушно-десантной подготовки. Впервые в этом году они приступили к горной подготовке на новом полигоне, созданном недалеко от пункта постоянной дислокации в Мурманской области.